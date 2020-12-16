Раскрыта цена карманного игрового ноутбука на процессоре Intel Core i7

Базовая версия устройства с SSD на 512 ГБ в Китае оценена в $1400. Вариант с накопителем объёмом 1 ТБ стоит $1470. Самая дорогая версия имеет ещё и 5G-модем и стоит $1730.

Данный ноутбук оснащается процессором Intel Core i7-1160G7 — флагманской моделью, а также 16 ГБ оперативной памяти. Экран у него семидюймовый, а ещё есть два порта Thunderbolt 4. Также к устройству можно подключить контроллеры. В итоге получается нечто вроде карманной консоли. Габариты One Netbook OneGx1 Pro составляют 173 х 136 х 21 мм.