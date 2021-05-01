Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:58
Раскрыта цена ремонта нового iPad Pro с процессором Apple M1
12,9-дюймового
Журналисты узнали цену ремонта нового 12,9-дюймового iPad Pro с фирменным процессором Apple M1. Если пользователь повредит планшет, и у него не будет расширенной гарантии AppleCare+, ему придётся отдать около $699.
Ремонт нового поколения iPad Pro будет стоить на $50 больше, чем ремонт предыдущего четвёртого поколения. Стоимость повысилась, вероятно, из-за нового mini-LED дисплея, который является эксклюзивным для 12,9-дюймового iPad Pro.
В случае, если у пользователя есть AppleCare+, сервисный сбор составит $49, каждый 12 месяцев доступны два ремонта.
Цена $699 распространяется на любые повреждения iPad Pro, в том числе на разбитый дисплей.
Что касается 11-дюймовой модели, то стоимость её негарантийного ремонта равна $499.