Раскрыта дата анонса нового ноутбука Honor для Windows 11

Пока неясно, под каким названием выйдет устройство. Также есть предположения, что это будут AMD-версии ранее выпущенных моделей — MagicBook X 14 и MagicBook X 15.

Несмотря на то, что в тизере указана совместимость с Windows 11, надо понимать, что ноутбук выйдет с Windows 10 на борту. Официальный релиз новой операционной системы состоится только осенью 2021 года.

Недавно стало известно, что Microsoft выпустит семь разных версий Windows 11.