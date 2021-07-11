Раскрыта дата анонса нового ноутбука Honor для Windows 11

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:14
Раскрыта дата анонса нового ноутбука Honor для Windows 11На процессорах AMD
Honor назвала дату презентации своего нового ноутбука. Он получит процессоры AMD Ryzen и будет совместим с Windows 11.
Согласно тизеру компании, ноутбук представят уже 14 июля. Ожидается, что он будет недорогим благодаря использованию процессоров AMD.
Пока неясно, под каким названием выйдет устройство. Также есть предположения, что это будут AMD-версии ранее выпущенных моделей — MagicBook X 14 и MagicBook X 15.
Несмотря на то, что в тизере указана совместимость с Windows 11, надо понимать, что ноутбук выйдет с Windows 10 на борту. Официальный релиз новой операционной системы состоится только осенью 2021 года.
Недавно стало известно, что Microsoft выпустит семь разных версий Windows 11.