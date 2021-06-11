Раскрыта дата анонса первого ноутбука Realme

Возможно, это будет недорогая модель
15 июня Realme готовит глобальную презентацию нового флагманского смартфона Realme GT 5G. Стало известно, что на этом мероприятии компания представит и другие устройства.

15 июня должны показать первые ноутбук и планшет Realme. Компания рассказала, что её смартфонный бизнес значительно растёт, и поэтому наступило время для вывод на рынок других «прорывных продуктов», чтобы охватить больше потребительских категорий.

Будущие ноутбуки и планшеты Realme будут глубоко интегрированы со смартфонами бренда. Недавно в сети опубликовали фотографии грядущего портативного компьютера. Стало понятно, что он должен быть тонким и лёгким. Также ходят слухи, что в его основу лягут процессоры AMD. Больше информации о ноутбуке, к сожалению, нет.

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Фото: Realme