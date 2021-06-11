Раскрыта дата анонса первого ноутбука Realme

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:37
Раскрыта дата анонса первого ноутбука RealmeВозможно, это будет недорогая модель
15 июня Realme готовит глобальную презентацию нового флагманского смартфона Realme GT 5G. Стало известно, что на этом мероприятии компания представит и другие устройства.
15 июня должны показать первые ноутбук и планшет Realme. Компания рассказала, что её смартфонный бизнес значительно растёт, и поэтому наступило время для вывод на рынок других «прорывных продуктов», чтобы охватить больше потребительских категорий.
Будущие ноутбуки и планшеты Realme будут глубоко интегрированы со смартфонами бренда. Недавно в сети опубликовали фотографии грядущего портативного компьютера. Стало понятно, что он должен быть тонким и лёгким. Также ходят слухи, что в его основу лягут процессоры AMD. Больше информации о ноутбуке, к сожалению, нет.