Раскрыта дата анонса первого ноутбука Realme

15 июня должны показать первые ноутбук и планшет Realme. Компания рассказала, что её смартфонный бизнес значительно растёт, и поэтому наступило время для вывод на рынок других «прорывных продуктов», чтобы охватить больше потребительских категорий.

Будущие ноутбуки и планшеты Realme будут глубоко интегрированы со смартфонами бренда. Недавно в сети опубликовали фотографии грядущего портативного компьютера. Стало понятно, что он должен быть тонким и лёгким. Также ходят слухи, что в его основу лягут процессоры AMD. Больше информации о ноутбуке, к сожалению, нет.