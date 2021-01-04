Раскрыта минимальная цена ноутбуков со складным экраном

Причина высокой цены ноутбуков — дорогие компоненты. Стоит отметить, что новые устройства со складными экранами могут появиться в продаже уже к концу 2021 года.

Первым в мире ноутбуком с гибким экраном стал Lenovo Thinkpad X1 Fold. Он оснащён процессорами Intel Core i5, которые были разработаны специально для питания вдвое большего размера экрана. Диагональ гибкого дисплея тут составляет 13,3 дюйма. Габариты ноутбука в сложенном состоянии равны 158,2 x 236 x 27,8 мм, а в разложенном — 299,4 x 236 x 11,5 мм. Естественно, такое устройство стоит недёшево. В России его предлагают за 329 990 рублей.