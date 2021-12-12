Раскрыта новая видеокарта NVIDIA для недорогих игровых ноутбуков

NVIDIA GeForce MX550 была обнаружена в базе данных Geekbench. Графический процессор имеет в общей сложности 16 SM-блоков по 128 потоковых процессоров, также у видеокарты есть 2 ГБ памяти GDDR6, работающие со скоростью около 10-12 Гбит/с. Вероятно, что чип имеет 64-разрядный интерфейс памяти, как и его предшественники.

Видеокарту заметили в составе ноутбука Lenovo с процессором Intel Core i7-1260P поколения Alder Lake. По сравнению с GeForce MX450 новинка оказалась быстрее на 15%. На данный момент NVIDIA GeForce MX550 примерно такая же быстрая, как GeForce GTX 1650 Ti и RX 5600 XT в тесте Geekbench OpenCL.