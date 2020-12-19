Ноутбуки и планшеты
Сегодня 17:49
Раскрыта производительность грядущего флагманского процессора AMD для ноутбуков
Это восьмиядерная платформа
В сеть утекли результаты тестирования в Geekbench грядущего флагманского процессора AMD Ryzen 9 5900HX для ноутбуков. Он будет частью семейства Cezanne-H на базе архитектуры Zen 3. Модель предлагает более высокую производительность, чем восьмиядерные процессоры настольного класса.
AMD Ryzen 9 5900HX, собственно, будет характеризоваться 8 ядрами и 16 потоками, базовой частотой 3,30 ГГц и boost-частотой 4,70 ГГц. В качестве графики выступит блок Vega.
AMD Ryzen 9 5900HX набрал 1534 баллов в одноядерном тесте и 9015 баллов в многоядерном тесте. По сравнению с флагманской моделью-предшественником Ryzen 7 4800H новый процессор на 41% быстрее в первом случае и на 36% быстрее во втором. Это хороший прирост всего за одно поколение в сегменте мобильных платформ.