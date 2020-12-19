Раскрыта производительность грядущего флагманского процессора AMD для ноутбуков

AMD Ryzen 9 5900HX, собственно, будет характеризоваться 8 ядрами и 16 потоками, базовой частотой 3,30 ГГц и boost-частотой 4,70 ГГц. В качестве графики выступит блок Vega.

AMD Ryzen 9 5900HX набрал 1534 баллов в одноядерном тесте и 9015 баллов в многоядерном тесте. По сравнению с флагманской моделью-предшественником Ryzen 7 4800H новый процессор на 41% быстрее в первом случае и на 36% быстрее во втором. Это хороший прирост всего за одно поколение в сегменте мобильных платформ.