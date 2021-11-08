Раскрыта производительность новейшего флагманского процессора Intel для ноутбуков

Процессор протестировали в бенчмарке Geekbench. Он был установлен в ноутбуке Lenovo 82S9. Известно, что CPU работал на максимальной частоте 4888 МГц.

Тестировалась модель Core i9-12900HK, которая является разблокированным процессором с 14 ядрами и 20 потоками. Его одноядерная производительность в Geekbench составила 1751 балл, а многоядерная — 6438.

Также была показана производительность встроенной графики процессора Xe-LP. Мобильные варианты Alder Lake будут предлагать до 96 EU. Модель I9-12900HK выполнена именно в такой конфигурации с тактовой частотой 1,3 ГГц. Она набрала 11480 баллов. К сожалению, процессор уступил интегрированной графике RX Vega.

Выпуск процессоров Alder Lake-P ожидается в январе 2022 год.