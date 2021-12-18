Раскрыта производительность новейших видеокарт NVIDIA RTX 2050 и MX570/550 для ноутбуков

Результаты тестов появились на платформе Zhihu. Из трёх моделей, которые были анонсированы вчера, утечка касается только двух — RTX 2050 и MX550. Но предполагается, что RTX 2050 и MX570 работают примерно на одинаковом уровне, по крайней мере, в этом тесте 3DMark.

Следует отметить, что NVIDIA подтвердила: обе видеокарты по сути одинаковы (построены на основе графического процессора Ampere GA107 с 2048 ядрами CUDA). Они поддерживают аппаратную трассировку лучей, а также DLSS. Однако ядра RT в некоторой степени ограничены. Кроме того, RTX 2050 имеет 4 ГБ памяти, а MX570 — 2 ГБ.

Ещё известно, что обе модели MX500 ограничены 64-битной шиной памяти и пропускной способностью 12 Гбит/с. Тактовые частоты равны 1155 МГц у MX570 и 1320 МГц у MX550. MX550 — это, по сути, урезанная видеокарта GeForce GTX 1650.

К сожалению, результаты тестов не очень впечатляют. В 3DMark Time Spy видеокарта RTX 2050 набирает 3369 баллов, а MX550 — 2510 баллов. Для сравнения, мобильная RTX 3050 набирает 4800 баллов, а мобильная GTX 1650 — около 3400 баллов. Но стоит понимать, что пока протестированы были только предпродажные образцы.

Видеокарты выйдут весной 2022 года.