Раскрыта разница в скорости работы между разными версиями новых MacBook Pro

Оказалось, что 8-ядерная модель на 20% медленнее 10-ядерной. Так, у 14-дюймового MacBook Pro с 8-ядерным чипом в мультипоточном тесте получился результат 9948 баллов. У 14-дюймового MacBook Pro с 10-ядерным чипом — около 12 700 баллов.

Что касается одноядерной производительности, 8-ядерный процессор M1 Pro показал примерно такие же результаты, что и стандартный чип M1, M1 Pro и M1 Max.

По сравнению с M1 в мультипоточном тесте 8-ядерный M1 Pro оказался на 30% быстрее. Стоит отметить, что это пока предварительные результаты, стоит дождаться большего числа оценок.