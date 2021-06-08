Раскрыта скорость новейшего флагманского процессора Intel для ноутбуков

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Раскрыта скорость новейшего флагманского процессора Intel для ноутбуковОн побил процессоры AMD
В сети опубликовали результаты тестов процессора Intel Core i7-1195G7 в бенчмарке Geekbench. Его показатели в одноядерном режиме выглядят очень даже неплохо.
Intel Core i9-1195G7 — это флагманская модель линейки Tiger Lake. Она предлагает частоту 5.0 ГГц в режиме Turbo – впервые в своём сегменте продуктов с низким энергопотреблением.
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В Geekbench V5 модель Intel Core i7-1195G7 набрала максимум 1700 баллов в одноядерном тесте. В многоядерном вышло 6005 баллов. Результат в 1700 баллов журналисты назвали впечатляющим. Он ставит Intel Core i7-1195G7 сразу за моделями Rocket Lake-S в рейтинге и даже чуть выше, чем процессоры AMD Ryzen 5000X. И конечно Core i7-1195G7 быстрее i7-1185G7 и 1165G7.