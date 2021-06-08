Раскрыта скорость новейшего флагманского процессора Intel для ноутбуков

В Geekbench V5 модель Intel Core i7-1195G7 набрала максимум 1700 баллов в одноядерном тесте. В многоядерном вышло 6005 баллов. Результат в 1700 баллов журналисты назвали впечатляющим. Он ставит Intel Core i7-1195G7 сразу за моделями Rocket Lake-S в рейтинге и даже чуть выше, чем процессоры AMD Ryzen 5000X. И конечно Core i7-1195G7 быстрее i7-1185G7 и 1165G7.