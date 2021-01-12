Раскрыта внешность новейших Apple iPad Pro

Согласно слухам, Apple выпустит две модели ‌iPad Pro‌ в 2021 году. Это будут версии с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном. К сожалению, модели CAD показали, что новые планшеты компании почти не будут отличаться по дизайну от старых.

Толщина корпуса 11-дюймового ‌iPad Pro‌ останется прежней, а вот длина и ширина немного изменятся в меньшую сторону. Также у устройства может измениться внутренняя система динамиков.

От ‌iPad Pro‌ ожидают, главным образом, улучшений по части процессора. Новый чип A, как пишут, будет намного производительнее прежнего.

Аналитики также утверждают, что Apple работает над 5G-планшетом. Вероятно, он будет позиционироваться как премиальный ‌iPad Pro‌ и может получить mini-LED дисплей.