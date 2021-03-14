Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:28
Раскрыта внешность нового iPad mini
Могут презентовать в марте
23 марта должна состояться презентация Apple, на которой ожидают новые модели iPad Pro, AirPods, Apple TV и метки AirTags. Вероятно, на мероприятии представят и новые iPad mini. Их внешность раскрыли в сети.
Новый планшет называют iPad mini 6. Впрочем, нельзя исключать, что Apple представит его и позже. Если верить рендерам, новый планшет будет отличаться от iPad mini 5 рамками вокруг экрана. Если у старой модели верхняя и нижняя рамки толстые, то у новинки все рамки будут одинаковыми по толщине.
На задней панели у предполагаемого iPad mini 6 будет всё та же одинарная камера. Источники пишут, что диагональ Mini-LED экрана новинки составит 8,4 дюйма. Также планшет будет оснащаться процессором Apple A14X, сможет работать в сетях 5G.