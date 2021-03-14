Раскрыта внешность нового iPad mini

Новый планшет называют iPad mini 6. Впрочем, нельзя исключать, что Apple представит его и позже. Если верить рендерам, новый планшет будет отличаться от iPad mini 5 рамками вокруг экрана. Если у старой модели верхняя и нижняя рамки толстые, то у новинки все рамки будут одинаковыми по толщине.