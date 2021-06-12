Раскрыта внешность следующего iPad mini

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:49
Раскрыта внешность следующего iPad miniОн будет похож на iPad Air
Самый маленький планшет Apple может выглядеть устаревшим по сравнению с iPad Air и iPad Pro, и компания знает об этом. Сегодня в сети появились рендеры будущего iPad mini, которые проливают свет на его внешность.
Рендеры были сделаны на базе файлов CAD, известных фотографий, схем и рисунков. По изображениям понятно, что iPad mini будет очень похож на iPad Air.
У iPad mini больше не будет кнопки «Домой». В целом, пространства для экрана окажется больше. Что касается габаритов, то новинка будет почти идентична предшественнику — разница составляет всего 3 мм как по высоте, так и по ширине. Грани тут тоже будут плоскими, как у iPad Air.
Сообщается, что iPad mini получит поддержку уменьшенного Apple Pencil и будет работать на процессоре Apple A14.