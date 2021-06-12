Раскрыта внешность следующего iPad mini

У iPad mini больше не будет кнопки «Домой». В целом, пространства для экрана окажется больше. Что касается габаритов, то новинка будет почти идентична предшественнику — разница составляет всего 3 мм как по высоте, так и по ширине. Грани тут тоже будут плоскими, как у iPad Air.

Сообщается, что iPad mini получит поддержку уменьшенного Apple Pencil и будет работать на процессоре Apple A14.