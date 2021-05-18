Раскрыто начало продаж новых планшетов и компьютеров Apple в России

Устройства можно будет купить в интернет-магазине Apple на сайте apple.com/ru и в магазинах авторизованных реселлеров. Кроме того, пользователи смогут заказать новую ТВ-приставку Apple TV 4K.

Напомним, новый iMac получил яркий дизайн, фирменный чип M1, дисплей Retina 4,5K. К моноблоку продаются три модели клавиатуры Magic Keyboard, в том числе с датчиком Touch ID и цифровой панелью. Все аксессуары будут выполнены в одной цветовой гамме с компьютером.

Новый iPad Pro тоже оснащается процессором M1, в 12,9-дюймовом варианте установлен экран Liquid Retina XDR, у которого увеличен динамический диапазон. Новинка также получила порт Thunderbolt.

Цены на новый iMac начинаются со 129 990 рублей, а на iPad Pro — с 77 990 рублей за 11-дюймовый и с 106 990 рублей за 12,9-дюймовый варианты.