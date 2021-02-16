Раскрыты будущие ноутбуки-трансформеры Samsung

Оба устройства будут работать под управлением операционной системы Windows, получат процессоры Core i5 ил Core i7. Диагонали экранов у них будут равны 13,3 дюйма и 15,6 дюйма. Либо все модели, либо часть будут оснащены панелями OLED и получат поддержку стилуса S Pen.

Сообщается, что Galaxy Book Pro выйдет в Wi-Fi и LTE вариантах. Galaxy Book Pro 360 же также сможет поддерживать работу в сетях пятого поколения (5G).

Пока нет информации о том, когда будут ноутбуки-трансформеры станут доступны на рынке, и сколько будут стоить.