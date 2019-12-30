Раскрыты данные о процессоре в Apple MacBook Air 2020 года

Сообщается, что новинка будет использовать процессоры Intel Ice Lake Y. Приводится также сравнение MacBook Air 2018 с предполагаемым MacBook Air 2020 на моделях i5. Итак, процессор восьмого поколения показывает в Geekbench 5 следующие результаты: 824 балла в одноядерном тесте и 1640 баллов в многоядерном тесте. А вот новый i5 семейства Ice Lake Y выдаёт 1168 и 4265 баллов соответственно.

Также источники пишут, что процессор в новом MacBook Air будет обладать сниженным энергопотреблением, иметь четыре ядра и восемь потоков, а также сопровождаться 8 ГБ памяти типа LPDDR4.

Напомним, презентация новинок от Apple ожидается в марте 2020 года.