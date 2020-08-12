Раскрыты характеристики гибкого Apple iPad

Согласно информации инсайдера под ником Komiya, будущий планшет Apple получит microLED дисплей. Над такими экранами компания работает уже какое-то время и, по слухам, оснастит ими первые устройства в течение трёх-четырёх лет.

Кроме того, источник сообщил, что складной iPad не будет иметь никаких видимых шарниров. Части гибкого экрана будут соединены бесшовно. Фронтальная камера будет располагаться под дисплеем так же, как Touch ID. Работать устройство будет на процессоре, изготовленном на 3-нм техпроцессу.

Помимо этого планшет предложит поддержку виртуальной реальности и будет работать в паре с «умными» очками Apple Glass.

Конечно, эта информация слишком ранняя, и её стоит воспринимать с долей скепсиса.