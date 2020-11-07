Раскрыты характеристики и цена одного из первых ноутбуков на новых процессорах Ryzen 5000

Это 15,6-дюймовая модель. Работает на процессоре Ryzen 7 5700U, тактовая частота которого составляет 1,8 ГГц. Стоит отметить, что данная модель относится к семейству Lucienne, которое применяет всё ту же микроархитектуру Zen2. На новой Zen3 же будут работать процессоры семейства Cezanne. Тем не менее для Ryzen 7 5700U тоже обещают прирост производительности.

Acer Aspire 5 A515 также получил 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. У ноутбука есть разъёмы RJ-45, USB 3.1 Type-A, USB 2.0 Type-A и USB 3.2 Type-C. Толщина модели составляет 17,9 мм, весит она почти два килограмма.

Ноутбук начнут продавать в феврале 2021 года за 780 евро.