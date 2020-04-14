Раскрыты характеристики игровой видеокарты для тонких и лёгких ноутбуков

NVIDIA MX450 ещё не анонсирована. Предполагается, что видеокарта построена на том же графическом чипе, что и GTX 1650 для настольных ПК.

И хоть наверняка неизвестно, засветилась ли в 3DMark именно NVIDIA MX450, характеристики из базы совпадают с теми, чтобы были слиты ранее. Сообщается, что графический процессор MX450 работает на тактовой частоте 540 МГц. Видеокарта имеет 2 ГБ памяти типа GDDR6. Частота её работы равна 2505 МГц. Это значит, что пропускная способность может составлять 10 Гбит/с.

Интересно, что NVIDIA официально не подтверждает существование этой карты. Когда она выйдет, соответственно, тоже неизвестно. При этом упомянутый графический чип, как у GTX 1650, вполне подходит для игр в высоком разрешении.