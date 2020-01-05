Раскрыты характеристики конкурента iPad mini от Samsung

Новый планшет называют Galaxy Tab A4s. Но не исключено, что к моменту выхода имя может измениться.

Источники сообщают, что планшет получит экран диагональю 8,39 дюйма, аккумулятор ёмкостью 4860 мАч и поддержку быстрой 15-ваттной зарядки. Габариты Tab A4S таковы — 202 х 124,4 мм. То есть он будет довольно небольшим. Примерно, как актуальный iPad mini. Планшет выйдет с операционной системой Android 9 Pie. Также, судя по всему, предусмотрена версия устройства с модемом LTE.

Анонс новинки ожидается на выставке CES 2020 на следующей неделе.