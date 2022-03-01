Раскрыты характеристики нового MacBook Pro 13 до анонса

Пока это неподтверждённая информация, поэтому советуем относиться к ней с долей скепсиса. Ожидалось, что MacBook Pro 13 2022 выйдет с Touch Bar, без «чёлки» и без дисплея ProMotion. Однако новая утечка утверждает обратное. Согласно новым данным, MacBook Pro 13 будет выглядеть как уменьшенный MacBook Pro 14.

Кроме того, сообщается, что MacBook Pro 13 2022 года оснащён чипом Apple M2, до 2 ТБ памяти и 32 ГБ ОЗУ. Для сравнения, текущий MacBook Pro 13 имеет максимальный объём памяти 2 ТБ и 16 ГБ ОЗУ. Кроме того, ожидается увеличенное на два часа время автономной работы.

Предположительно, эти обновления сделают следующий MacBook Pro 13 на 200 долларов дороже. По слухам, его представят 8 марта вместе с iPhone SE 5G и iPad Air 5.