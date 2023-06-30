Раскрыты характеристики нового планшета Realme

Что касается технических характеристик, Realme Pad 2, как сообщается, оснащен 11-дюймовым FHD+ дисплеем и работает на базе процессора MediaTek Helio G99 SoC. Он будет поставляться с аккумулятором емкостью 8 360 мАч, поддерживающим быструю зарядку 33 Вт. Ожидается, что планшет будет предлагать до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных, работая на базе Android 13 Realme UI 4.0.