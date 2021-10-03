Раскрыты характеристики новых процессоров Intel для игровых ноутбуков

Согласно новым данным, партнёры Intel намерены начать производство ноутбуков на Alder Lake-P к началу ноября. Эта серия будет включать модели с показателями 12 до 45 Вт.

Документация подтверждает, что процессоры Alder Lake-P получат до 14 ядер, графику Xe с количеством исполнительных блоков (Execution Units) до 96, поддержкой Thunderbolt 4 и Wifi 6E. Кроме того, процессоры будут поддерживать память DDR5 или LPDDR5, а также интерфейс PCIe Gen5.

Другая серия процессоров — Alder Lake-M для более дешёвых ноутбуков — будет предлагать модели с 10 ядрами.