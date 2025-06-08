Раскрыты ключевые характеристики планшета RedMagic Tablet 3 Pro перед релизом

Опубликовано 08 июня 2025, 09:001 мин.
Раскрыты ключевые характеристики планшета RedMagic Tablet 3 Pro перед релизомОсталось дождаться устройства
RedMagic готовит к запуску новый игровой планшет Tablet 3 Pro, который выйдет уже на следующей неделе. Известны основные характеристики устройства.
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Планшет получит 9-дюймовый OLED-экран с высокой частотой обновления 165 Гц и яркостью до 1600 нит. Экран будет защищать глаза благодаря фильтру синего света и специальной технологии плавного затемнения.
Внутри установлен мощный процессор Snapdragon 8 Elite с системой охлаждения: внутри есть испарительная камера и вентилятор с подсветкой RGB.
Аккумулятор планшета будет ёмкостью 8200 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.