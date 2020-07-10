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Сегодня 17:07
Раскрыты модели первых компьютеров Apple на собственных процессорах
Могут выйти в конце года
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) раскрыл модели первых компьютеров Apple на собственных процессорах. В конце июня компания официально объявила, что вместо чипов Intel будет использовать свои разработки на основе архитектуры ARM.
По информации Куо, линейка первых Mac на фирменных процессорах будет включать новый MacBook Air и три варианта MacBook Pro — 13,3-, 14- и 16-дюймовые.
Куо ожидает, что новый 13,3-дюймовый MacBook Pro на базе ARM выйдет в массовое производство в четвёртом квартале 2020 года. К нему может присоединиться MacBook Air. Поставки ноутбука могут начаться в конце этого года или в первом квартале следующего.
Во втором же или третьем квартале 2-21 мы увидим 14- и 16-дюймовые MacBook Pros. Ранее Куо говорил, что MacBook с такими экранами будут оборудованы новыми Mini-LED дисплеями, которые предложат лучшую контрастность. Также у 14-дюймовой модели ожидаются более тонкие рамки, что позволит ей по габаритам сравняться с 13-дюймовыми ноутбуком.