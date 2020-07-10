Раскрыты модели первых компьютеров Apple на собственных процессорах

По информации Куо, линейка первых Mac на фирменных процессорах будет включать новый MacBook Air и три варианта MacBook Pro — 13,3-, 14- и 16-дюймовые.

Куо ожидает, что новый 13,3-дюймовый MacBook Pro на базе ARM выйдет в массовое производство в четвёртом квартале 2020 года. К нему может присоединиться MacBook Air. Поставки ноутбука могут начаться в конце этого года или в первом квартале следующего.

Во втором же или третьем квартале 2-21 мы увидим 14- и 16-дюймовые MacBook Pros. Ранее Куо говорил, что MacBook с такими экранами будут оборудованы новыми Mini-LED дисплеями, которые предложат лучшую контрастность. Также у 14-дюймовой модели ожидаются более тонкие рамки, что позволит ей по габаритам сравняться с 13-дюймовыми ноутбуком.