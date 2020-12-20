Раскрыты недорогие игровые ноутбуки с видеокартами NVIDIA RTX 30

Первый недорогой игровой ноутбук G5 будет оснащён моделью GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти GDDR6. Также он получит 15-дюймовый экран частотой обновления 240 Гц и разрешением 1080p. В качестве процессора выступят Core i7-10870H или Core i5-10500H . 17-дюймовая модель будет называться G7. Её оснастят дисплеем частотой обновления 144 Гц, графикой GeForce RTX 3060 и процессором Core i7-10870H.

Последняя новая модель — Gigabyte A7. Это будет первый ноутбук производителя с процессорами Ryzen и один из первых в мире на Ryzen 7 5800H. Устройство тоже получит видеокарту GeForce RTX 3060 в варианте Max-P.

Эти ноутбуки будут представлены на выставке CES 2021 в январе.