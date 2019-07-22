Раскрыты новые подробности о первом после санкций ноутбуке Huawei

Ранее мы знали, что экран ноутбука получит диагональ 16,1 дюйма, будет занимать 90% площади верхней панели. Работать MagicBook Pro будет на процессоре Intel i5-8265U и видеокарте NVIDIA MX250. Оснастят его 8 ГБ оперативной памяти и накопителем с 512 ГБ.

Теперь же стало известно, что размеры ноутбука не будут превышать габаритов обычных 15-дюймовых моделей. Это значит, что экран у него будет смотреться более внушительно. При этом ноутбук будет ультратонким и лёгким.

Сам же дисплей выполнен по технологии IPS со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, что обеспечивает «превосходное качество изображения».