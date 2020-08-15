Раскрыты особенности дизайна первого игрового ноутбука Honor

Один из представителей бренда сообщил, что игровой ноутбук Honor будет оснащён светодиодной подсветкой. Она была добавлена для красоты. На фотографиях, которыми поделился представитель Honor, видно, что светодиоды высвечивают логотип торговой марки HUNTER, под которой выйдет ноутбук. Также устройство подсвечивается по краям. Второе изображение, опубликованное менеджером, выглядит слишком размытым, и по нему сложно сказать, какая часть ноутбука подсвечена.