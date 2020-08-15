Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:35
Раскрыты особенности дизайна первого игрового ноутбука Honor
Может понравиться любителям подсветки
На днях Honor подтвердили, что выпустит первый игровой ноутбук. Вчера стало известно, что он получит процессоры Intel. А сегодня были раскрыты особенности дизайна модели.
Один из представителей бренда сообщил, что игровой ноутбук Honor будет оснащён светодиодной подсветкой. Она была добавлена для красоты. На фотографиях, которыми поделился представитель Honor, видно, что светодиоды высвечивают логотип торговой марки HUNTER, под которой выйдет ноутбук. Также устройство подсвечивается по краям. Второе изображение, опубликованное менеджером, выглядит слишком размытым, и по нему сложно сказать, какая часть ноутбука подсвечена.
Honor должен представить новинку уже на следующей неделе. Какова будет её стоимость, пока сказать трудно, но использование процессоров Intel даёт понять, что дешёвых ноутбуков ждать не стоит.