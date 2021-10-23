Раскрыты особенности следующего Apple MacBook Air

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:26
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Раскрыты особенности следующего Apple MacBook AirВыйдет в 2022 году
Инсайдер рассказал, что грядущий MacBook Air получит новый фирменный процессор M2. Он будет не очень мощным, ведь эти модели ноутбуков Apple и не позиционируются как высокопроизводительные.
Информацией поделился инсайдер под ником dylandkt. Он заявил, что грядущий MacBook Air не получит кулеров для охлаждения. Это значит, что предполагаемый чип M2 будет энергоэффективным и не очень мощным.
Источник также рассказал, что ноутбук будет иметь более квадратную форму. Однако новинка не будет похожа на нынешние 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Грядущий Air также будет тоньше и легче.
Пока неясно, будет ли в новом ноутбуке «чёлка». Утверждается, что у MacBook Air 2022 года будут установлены порты USB-C. Помимо этого, цена новинки может вырасти.
Источник: Gizmochina