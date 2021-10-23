Раскрыты особенности следующего Apple MacBook Air

Информацией поделился инсайдер под ником dylandkt. Он заявил, что грядущий MacBook Air не получит кулеров для охлаждения. Это значит, что предполагаемый чип M2 будет энергоэффективным и не очень мощным.

Источник также рассказал, что ноутбук будет иметь более квадратную форму. Однако новинка не будет похожа на нынешние 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Грядущий Air также будет тоньше и легче.

Пока неясно, будет ли в новом ноутбуке «чёлка». Утверждается, что у MacBook Air 2022 года будут установлены порты USB-C. Помимо этого, цена новинки может вырасти.