Раскрыты первые ноутбуки на базе видеокарт NVIDIA RTX 3000

Ноутбуки выпустит компания Gigabyte. Сообщается, что это, скорее всего, будут устройства игровых серий Aorus и Aero. Производитель готовит 15- и 17-дюймовые модели. Покупатель сможет выбрать ноутбуки с OLED-экранами разрешением 4K. Для более неприхотливых Gigabyte подготовила варианты с разрешением Full HD. Частота обновления дисплеев будет достигать 300 Гц.

Известны даже названия некоторых моделей. Это Gigabyte AERO 17 HDR с процессором Intel Core i9-10980HK, 64 ГБ оперативной памяти, двумя SSD по 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 3080 Max-Q. Такой мощнейший ноутбук будет стоить 5134 евро.

Готовятся ещё Gigabyte Aorus 17G, Gigabyte AERO 15G и Gigabyte Aorus 15P. Они уже будут работать на процессоре Intel Core i7-10870H, иметь 32 ГБ оперативной памяти и видеокарты GeForce RTX 3070 Max-Q и RTX 3060 Max-P. Самая дешёвая модель линейки будет стоить 2026 евро.