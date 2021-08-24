Раскрыты подробности о грядущем iPad mini 6

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Раскрыты подробности о грядущем iPad mini 6А также внешность
УЖе давно ходят слухи, что Apple готовит к выходу полностью обновлённый iPad mini шестого поколения. Скорее всего, его запуск произойдёт перед выходом iPhone 13. В сети опубликовали изображения этого планшета, а также его характеристики.
По большому счёту, грядущий iPad mini будет более компактной версией четвёртого поколения iPad Air с 8,4-дюймовым экраном Liquid Retina частотой обновления 60 Гц. Габариты нового планшета составят 206 × 138 × 6,1 мм. Устройство выйдет в цветах: космический серый, серебристый, розовое золото, зелёный и небесный синий.
В качестве аппаратной основы планшета будет выступать Apple A14 Bionic. iPad mini 6 будет предлагаться в версиях 64/128/256 ГБ. Он будет работать со стилусом Apple третьего поколения, а также будет поддерживать 5G. В кнопку питания у него будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID.