Раскрыты подробности о грядущем iPad mini 6

В качестве аппаратной основы планшета будет выступать Apple A14 Bionic. iPad mini 6 будет предлагаться в версиях 64/128/256 ГБ. Он будет работать со стилусом Apple третьего поколения, а также будет поддерживать 5G. В кнопку питания у него будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID.