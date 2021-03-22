Раскрыты подробности о грядущем ноутбуке Xiaomi Mi Notebook Pro

В последнем тизере компания сообщила, что ноутбук получит дисплей с высоким разрешением. Также известно, что Mi Notebook Pro получит процессор Intel Core i7-11370H и ещё не выпущенную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. По крайней мере таковы данные из бенчмарка Geekbench. Там ноутбук предстал под модельным номером TIMI TM2021. Впрочем, пока эти данные не подтверждены.

В целом, все характеристики указывают на то, что Mi Notebook Pro будет устройством высокого уровня. Сколько он будет стоить, пока неясно.

Напомним, 29 марта ожидается крупная презентация Xiaomi, на которой, вероятно, и представят новый ноутбук.