Раскрыты подробности о новой модели ноутбука Apple — 12-дюймовом MacBook

Источник заявил, что новинка будет 12-дюймовым MacBook Pro, который может быть оснащён чипами Apple M2 Pro и M2 Max следующего поколения. Ранее Гурмэн говорил, что в моделях MacBook Pro процессор M2 Max будет 12-ядерным с 38-ядерным графическим процессором, а M1 Max — 10-ядерным с 32-ядерным графическим процессором.

В прошлом Apple уже выпускала как бюджетные, так и более дорогие 12-дюймовые ноутбуки. В 2015 году, например, выходил ультратонкий 12-дюймовый MacBook, который весил менее килограмма, но ноутбук был снят с производства в 2019 году.