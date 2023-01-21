Раскрыты подробности о новом процессоре Snapdragon для ноутбуков — конкуренте Apple M

Известно, что у Snapdragon 8cx Gen 4 будет 12 ядер. Сообщается, что производительные ядра процессора будут работать на частоте 3,40 ГГц, а энергоэффективные — на частоте 2,50 ГГц. Не подтверждено, останутся ли эти тактовые частоты такими же, когда чип выйдет в коммерческих продуктах.

Сообщается также, что каждый кластер из четырёх ядер будет иметь 12 МБ кэш-памяти второго уровня. Ещ есть 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня, 12 МБ кэш-памяти системного уровня и 4 МБ кэш-памяти для GPU. В то время как чипы M2 Pro и M2 Max ограничены оперативной памятью LPDDR5, Snapdragon 8cx Gen 4 может обеспечить поддержку LPDDR5X до 64 ГБ с возможностью запуска этой памяти на более низкой частоте 4,20 ГГц. Это, вероятно, обеспечит прирост времени автономной работы. Для дискретных карт у Snapdragon 8cx Gen 4 будет восемь линий PCIe 4.0, также четыре будут выделены для SSD.