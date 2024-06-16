Раскрыты результаты бенчмарков Samsung Galaxy Tab S10+

Данные Geekbench указывают на то, что Galaxy Tab S10+ будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 14. MediaTek Dimensity 9300+, представленный в мае 2024 года, является чипсетом высшего уровня, призванным конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Он включает восьмиядерный процессор с одним высокопроизводительным ядром Cortex-X4 на 3,25 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 на 2,85 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A720 на 2 ГГц. Кроме того, он оснащен графическим процессором Immortalis-G720 MC12 и NPU для задач искусственного интеллекта. Все они производятся по усовершенствованному 4-нм техпроцессу TSMC.