Раскрыты результаты тестов производительности новейших MacBook Pro

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:46
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Раскрыты результаты тестов производительности новейших MacBook ProНа чипсете M1 Max
Только вчера Apple представила новые MacBook Pro на мощнейшем своём процессоре M1 Max, а сегодня в сети уже появились результаты тестов ноутбука в бенчмарке Geekbench.
Как пишет источник, в одноядерном тесте производительности Apple MacBook Pro M1 Max набрал 1749 баллов. Это сопоставимо с результатами прошлогоднего M1. В многоядерном же тесте результат составил 11 542 балла. Это несравнимо больше, чем показывал чип M1, уставленный в 13-дюймовом MacBook Pro.
При этом ноутбук на M1 Max не смог обойти по производительности Mac Pro и iMac на 16- и 24-ядерных процессорах Intel Xeon.
Отмечается, что для протестированного Apple MacBook Pro бенчмарк указывает неправдоподобную частоту процессора (24 МГц). Это может быть ошибкой теста.