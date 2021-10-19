Раскрыты результаты тестов производительности новейших MacBook Pro

Как пишет источник, в одноядерном тесте производительности Apple MacBook Pro M1 Max набрал 1749 баллов. Это сопоставимо с результатами прошлогоднего M1. В многоядерном же тесте результат составил 11 542 балла. Это несравнимо больше, чем показывал чип M1, уставленный в 13-дюймовом MacBook Pro.

При этом ноутбук на M1 Max не смог обойти по производительности Mac Pro и iMac на 16- и 24-ядерных процессорах Intel Xeon.