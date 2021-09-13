Раскрыты самые востребованные среди россиян ноутбуки

На первом месте оказался Lenovo IP Gaming 3 с процессором AMD Ryzen 5, видеокартой GTX1650 и SSD на 256 ГБ. Этот ноутбук стоит 50 тысяч рублей.

Второе место принадлежит MSI GF63, который чуть дороже — 59 тысяч рублей. Третье место завоевал MacBook Air 13, модель 2020 года стоимостью 94,9 тысячи рублей.

За ними следуют Asus TUF gaming F15, Huawei Matebook D 14, Honor MagicBook Pro 2020, MSI GL75, MSI GF63, MSI Modern 14 и HP Pavilion Gaming 15. Самый дешёвый вариант в рейтинге — это MSI Modern 14. Он стоит 45,9 тысячи рублей.