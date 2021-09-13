Раскрыты самые востребованные среди россиян ноутбуки

Ноутбуки и планшеты
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Раскрыты самые востребованные среди россиян ноутбукиЗа лето 2021
Аналитики AliExpress Россия составили рейтинг ноутбуков, которые россияне чаще всего выбирали этим летом, в период с 1 июня по 31 августа.
На первом месте оказался Lenovo IP Gaming 3 с процессором AMD Ryzen 5, видеокартой GTX1650 и SSD на 256 ГБ. Этот ноутбук стоит 50 тысяч рублей.
Второе место принадлежит MSI GF63, который чуть дороже — 59 тысяч рублей. Третье место завоевал MacBook Air 13, модель 2020 года стоимостью 94,9 тысячи рублей.
За ними следуют Asus TUF gaming F15, Huawei Matebook D 14, Honor MagicBook Pro 2020, MSI GL75, MSI GF63, MSI Modern 14 и HP Pavilion Gaming 15. Самый дешёвый вариант в рейтинге — это MSI Modern 14. Он стоит 45,9 тысячи рублей.