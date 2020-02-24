Раскрыты сроки выхода Apple MacBook на процессорах «для смартфонов»

Согласно информации Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может выпустить свой первый MacBook на базе ARM в следующем году, а точнее через 12-18 месяцев. Стоит отметить, что данный аналитик редко ошибается в своих прогнозах.

Новый ноутбук будет построен на собственном процессоре Apple, к которому Intel не будет иметь отношения.

Сама Apple информацию ещё не подтверждала. Но важно то, что многие продукты компании уже работают на ARM-процессорах, в том числе Apple Watch, iPad и iPhone, и в последнее время компания только расширяла штат сотрудников из подразделения, где разрабатываются чипы.

Отметим, что процессоры ARM для смартфонов и планшетов — это лишь небольшая часть от продукции, которая работает на данной архитектуре. На ней построено много компьютерных систем, в том числе и в промышленности.