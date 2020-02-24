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Раскрыты сроки выхода Apple MacBook на процессорах «для смартфонов»

То есть на ARM процессорах
Актуальные модели MacBook работают на процессорах Intel. Однако, похоже, компания решила отойти от традиций. Известный аналитик раскрыл сроки выхода ноутбуков Apple на процессорах «для смартфонов» — ARM. По крайней мере большинство пользователей привыкло видеть эту архитектуру в платформах для мобильных устройств.

Согласно информации Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может выпустить свой первый MacBook на базе ARM в следующем году, а точнее через 12-18 месяцев. Стоит отметить, что данный аналитик редко ошибается в своих прогнозах.

Новый ноутбук будет построен на собственном процессоре Apple, к которому Intel не будет иметь отношения.

Сама Apple информацию ещё не подтверждала. Но важно то, что многие продукты компании уже работают на ARM-процессорах, в том числе Apple Watch, iPad и iPhone, и в последнее время компания только расширяла штат сотрудников из подразделения, где разрабатываются чипы.

Отметим, что процессоры ARM для смартфонов и планшетов — это лишь небольшая часть от продукции, которая работает на данной архитектуре. На ней построено много компьютерных систем, в том числе и в промышленности.