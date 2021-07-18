Раскрыты сроки выхода MacBook Pro с новым типом дисплея

По словам источника, новые ноутбуки выйдут в сентябре-ноябре 2021 года. Несколько недель назад другой надёжный инсайдер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сказал, что производство MacBook Pro начнётся в третьем квартале года. Это согласуется с информацией Bloomberg.

Журналист также рассказал сегодня, что новые MacBook должны были выйти раньше, но из-за сложностей, связанных с новым дисплеем miniLED, производство было приостановлено.

Такой тип дисплея уже устанавливается в 12,9-дюймовом планшете iPad Pro на процессоре M1. Эта панель использует 10 000 крошечных светодиодов, что улучшает качество картинки. Пиковая яркость дисплея достигает 1600 нит.