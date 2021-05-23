Рассекречен дешёвый планшет Samsung
GalaxyTab A7 Lite, вероятно, станет преемником Galaxy Tab A 8.0 2019 год выпуска. Для удешевления вместо AMOLED-экрана в планшете будет использоваться IPS дисплей. В качестве аппаратной основы GalaxyTab A7 Lite выступит процессор MediaTek Helio P22T. В устройстве также будет 3 ГБ оперативной памяти. Предположительно, выйдут две версии с хранилищем на 32 ГБ или 64 ГБ. Память можно будет расширить с помощью карты microSD.
У планшета будет одиночная камера на 8 Мп. Также предусмотрена 2-Мп фронтальная камера. Кроме того, Galaxy Tab A7 Lite получит два стереодинамиками и разъём для наушников. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 5100 мАч.
И главное — цена. Ожидается, что новый бюджетный планшет будет стоить около 150 евро за Wi-Fi-версию. Устройство представят в июне.