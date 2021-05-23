Рассекречен дешёвый планшет Samsung

У планшета будет одиночная камера на 8 Мп. Также предусмотрена 2-Мп фронтальная камера. Кроме того, Galaxy Tab A7 Lite получит два стереодинамиками и разъём для наушников. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 5100 мАч.

И главное — цена. Ожидается, что новый бюджетный планшет будет стоить около 150 евро за Wi-Fi-версию. Устройство представят в июне.