Рассекречен новый флагманский планшет Huawei до анонса

Ранее Huawei намекала на то, что выпустит 11-дюймовый планшет. Видимо, им и станет MatePad 11. К сожалению, сама компания больше не сообщала о нём никаких подробностей. Однако в сети всё равно есть информация о новинке.

Сообщается, что MatePad 11 получит экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешения 2,5 K. Под «капотом» у него будет стоять процессор Qualcomm Snapdragon 865. Планшет выйдет в нескольких вариантах: с 64 ГБ, 128 ГБ и даже 256 ГБ памяти. Её также можно будет расширить картой microSD.

Ещё MatePad 11 получит поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.