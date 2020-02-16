Рассекречен прирост мощности в MacBook 2020 года по сравнению с предыдущей моделью

Утечка касается 13-дюймовой модели MacBook с процессором Intel 10-го поколения Core i7-1068G7. Её сравнивают с 13-дюймовым MacBook Pro 2019 года, который работает на Intel Core i5-8279U 8-го поколения.

Бенчмарк показал, что ещё не выпущенный MacBook 2020 года имеет совокупный прирост производительности в 21%. Что касается конкретно графики, например, то прирост обещает быть 30-процентным.

Напомним, что согласно ранним утечкам, указанный выше вариант MacBook 2020 года будет также оснащён 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD.