Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:28
Рассекречен прирост мощности в MacBook 2020 года по сравнению с предыдущей моделью
Но пока это просто утечка
В сети рассекретили результаты теста производительности некоего нового ноутбука MacBook 2020 года. Благодаря скриншотам бенчмарка стал известен прирост мощности новой модели по сравнению с предыдущей.
Утечка касается 13-дюймовой модели MacBook с процессором Intel 10-го поколения Core i7-1068G7. Её сравнивают с 13-дюймовым MacBook Pro 2019 года, который работает на Intel Core i5-8279U 8-го поколения.
Бенчмарк показал, что ещё не выпущенный MacBook 2020 года имеет совокупный прирост производительности в 21%. Что касается конкретно графики, например, то прирост обещает быть 30-процентным.
Напомним, что согласно ранним утечкам, указанный выше вариант MacBook 2020 года будет также оснащён 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD.