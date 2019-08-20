Рассекречена новая модель самого дешёвого iPad

В прошлом году Apple представила 9,7-дюймовый iPad, стоимость которого начинается примерно от 25 тысяч рублей. Новое поколение устройств, согласно слухам, получит больший экран — 10,2 дюйма. А размеры планшета якобы при этом сохранятся.

Также журналисты пишут, что у новинки улучшится фронтальная камера. Её датчик получит разрешение 10 или 12 Мп вместо 8. Также планшету пророчат двойную основную камеру.

Сообщается, что существенно повышать стоимость iPad Apple не собирается. Правдива ли эта информация, узнаем только осенью.