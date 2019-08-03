Рассекречена внешность ноутбука Samsung на топовом процессоре Snapdragon

Изображения и некоторую информацию в сети разместил инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). По картинкам видно, что ноутбук будет иметь разъёмы USB-C и на 3,5 мм для подключения наушников. Расположены они будут на левом «боку» устройства. На изображениях цвет его корпуса — серый.

Как пишет инсайдер, основой ноутбука станет платформа Snapdragon 855 и 8 ГБ оперативной памяти. Работать он будет под управлением Windows 10.

Когда устройство будет представлено официально и какую цену получит — неизвестно. О каком конкретно процессоре идёт речь (модификации Snapdragon 855 для ноутбуков), тоже пока неясно.