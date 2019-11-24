Рассекречены характеристики нового бюджетного планшета Samsung

По информации блогера, новинка будет иметь экран диагональю 10,1 дюйма, двойную основную камеру с датчиками на 8 Мп (основной) и 5 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера устройства получит 8-мегапиксельный сенсор. Работать планшет будет под управлением свежей Android 10.

Устройство оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также процессором Exynos 9611. Эту платформу устанавливают как раз в девайсы среднего класса. Она, например, выступает в качестве аппаратной основы преемника популярного Samsung Galaxy A50 — A51.

Когда выйдет новинка, и сколько точно будет стоить, пока не сообщается.