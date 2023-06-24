Разблокировки по лицу и новые функции: Google ответил на вопросы о планшете Pixel Tablet

Вместо этого, отмечает компания, устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

Еще одним уточнением стало то, что фронтальная камера планшета не может работать как Nest Cam, в отличие от Nest Hub Max. Это ограничение объясняется меньшей шириной фронтальной камеры и потенциальной мобильностью планшета.

Google заверил пользователей, что программное обеспечение камеры планшета разработано той же командой, которая отвечает за их знаменитые камеры для телефонов. Кроме того, ожидается, что планшет Pixel вскоре будет поддерживать оповещения Nest Doorbell.

Хотя первоначальный запуск был сосредоточен на популярных функциях Nest Hub, таких как фоторамка и управление умным домом, Google намекнул, что в будущем появится еще больше функций. Компания активно работает с лучшими приложениями для Android, чтобы оптимизировать их работу для больших экранов планшетов.

Наконец, компания Google ответила на вопросы о ценах в Европе, заявив, что цена на Pixel Tablet конкурентоспособна по сравнению с аналогичными планшетами в регионе с учетом налогов с продаж и других факторов.