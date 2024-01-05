Разбор ноутбука Huawei показал, что 5-нм чип был создан не в Китае, а на Тайване

Новость появилась после шумихи вокруг смартфона Mate 60 Pro от Huawei, который был оснащен 7-нм чипом, произведенным китайской SMIC. Это достижение заставило усомниться в эффективности санкций США и вызвало гордость китайских технологов. Однако разборка L540 рисует иную картину.

Вместо достижений SMIC процессор Kirin 9006C в L540 указывает на наличие у компании запасов до введения санкций. Эксперты предполагают, что Huawei получила эти чипы до того, как TSMC разорвала с ней отношения в 2020 году из-за давления США.

Хотя использование устаревших чипов не умаляет амбиций Huawei по достижению независимости в производстве микросхем, оно подчеркивает проблемы, с которыми они сталкиваются. Технология 5 нм уже считается достаточно старой – индустрия сейчас сосредоточена на еще более мелких 3 нм. Чтобы действительно стать независимым игроком, Huawei необходимо преодолеть этот разрыв.

Компания вкладывает ресурсы в исследования чипов и внутренние партнерства при поддержке правительства, но предстоящий путь остается трудным.