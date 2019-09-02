Razer намекнула на скорый выход устройства, которое станет «первым в истории»

В твите сказано, что 4 сентября на IFA 2019 компания представит некое устройство, которое станет первым в своём роде в истории. Сообщение Razer сопроводил постером, на котором изображена монетка в 1 цент с диаметром, равным толщине какого-то девайса. Судя по всему, речь идёт о новом игровом ноутбуке. Ведь надпись на постере гласит: «8 лет назад мы изобрели первый настоящий игровой ноутбук...».

Какие такие новшества Razer привнесёт в анонсированное устройство — сложно предположить. В любом случае, ждать осталось недолго.