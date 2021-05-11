Razer выпустила рекордно тонкий игровой ноутбук с покрытием против следов пальцев

Новый Blade 15 Advanced получил новейшие процессоры Intel 11-го поколения и видеокарты NVIDIA серии RTX 30. Максимальная комплектация включает в себя Core i9 11900H и RTX 3080 с 16 ГБ памяти. Также ноутбук оснащается 4K-экраном.

Особенно отмечается, что Blade 15 получил покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев. Маркий корпус считали одним из самых больших недостатков предыдущих моделей.

Помимо этого, в модели улучшено разрешение веб-камеры — до 1080p. Толщина корпуса Blade 15 Advanced составляет 15,8 мм. Razer утверждает, что это самый компактный 15-дюймовый игровой ноутбук с RTX графикой.

Цены на Blade 15 Advanced начинаются с $2299.