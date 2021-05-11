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Сегодня в 15:56
Razer выпустила рекордно тонкий игровой ноутбук с покрытием против следов пальцев
Blade 15 Advanced
Компания Razer представила новые версии игрового ноутбука Blade 15. Его называют рекордно тонкими, кроме того, он получил покрытие, препятствующее появлению отпечатков пальцев на корпусе.
Новый Blade 15 Advanced получил новейшие процессоры Intel 11-го поколения и видеокарты NVIDIA серии RTX 30. Максимальная комплектация включает в себя Core i9 11900H и RTX 3080 с 16 ГБ памяти. Также ноутбук оснащается 4K-экраном.
Особенно отмечается, что Blade 15 получил покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев. Маркий корпус считали одним из самых больших недостатков предыдущих моделей.
Помимо этого, в модели улучшено разрешение веб-камеры — до 1080p. Толщина корпуса Blade 15 Advanced составляет 15,8 мм. Razer утверждает, что это самый компактный 15-дюймовый игровой ноутбук с RTX графикой.
Цены на Blade 15 Advanced начинаются с $2299.